Kalle Rovanperä vence o Rali de Portugal e fixa marca histórica

Na luta pelo pódio, Takamoto Katsuta perdeu o 3.º lugar para Dani Sordo na Power Stage, ele que tinha entrado na Power Stage com 0,8 segundos de vantagem. Pelo segundo ano seguido, o espanhol da Hyundai termina no pódio, após ter feito 2.º há um ano. Katsuta, após o fim da classificativa, ainda sorriu para as câmaras, felicitou Sordo, admitiu não ter sido "suficientemente bom" para segurar o 3.º lugar e acabou por não conter as lágrimas.



Classificação da Power Stage de Fafe:

1.º K. Rovanperä, Toyota, 6.28,2 m

2.º D. Sordo, Hyundai, +2,0 s

3.º T. Neuville, Hyundai, +3,0 s

4.º O. Tänak, Hyundai, +3,0 s

5.º E. Evans, Toyota, +6,1 s



Classificação geral final:

1.º K. Rovanperä, Toyota, 3:44.19,2 h

2.º E. Evans, Toyota, +15,2 s

3.º D. Sordo, Hyundai, +2.17,3 m

4.º T. Katsuta, Toyota, +2.19,4 m

5.º T. Neuville, Hyundai, +2.37,8 m



Classificação do campeonato do Mundo de pilotos:

1.º K. Rovanperä, Toyota, 106 pontos

2.º T. Neuville, Hyundai, 60

3.º T. Katsuta, Toyota NG, 38

4.º O. Tänak, Hyundai, 37

5.º E. Evans, Toyota, 36

6.º C. Breen, M-Sport Ford, 34

7.º S. Loeb, M-Sport Ford, 27

8.º G. Greensmith, M-Sport Ford, 20

9.º S. Ogier, Toyota, 19

10.º D. Sordo, Hyundai, 19



Classificação do campeonato de equipas:

1.º Toyota, 175 pontos

2.º Hyundai, 116

3.º M-Sport Ford, 94

4.º Toyota NG, 42

Kalle Rovanperä foi o mais rápido na Power Stage de Fafe é o grande vencedor da edição deste ano do Rali de Portugal. O piloto finlandês da Toyota conquistou a prova portuguesa pela primeira vez na sua carreira, estabelecendo a marca história de mais novo piloto a triunfar no Rali de Portugal, aos 21 anos.Venceu o quinto rali no WRC, depois de ter ganho na Estónia e Grécia em 2021 e ainda na Suécia e Croácia já este ano. Com este resultado, o piloto escandinavo é cada vez mais líder do campeonato do Mundo, tendo agora... 46 pontos de vantagem sobre Thierry Neuville! E tudo isto num evento em que teve de abrir a estrada nas especiais de sexta-feira. Elfyn Evans, também da Toyota, ficou no 2.º lugar da geral.