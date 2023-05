Kalle Rovanperä voa em Vieira do Minho e dilata vantagem no Rali de Portugal

Kalle Rovanperä acordou cheio de energia neste sábado e fez um fantástico tempo em Vieira do Minho, tendo ganho mais 13,3 segundos a Dani Sordo e, assim, reforçado a liderança na classificação do Rali de Portugal, que é agora de 24,1 segundos.O finlandês tirou 12,8 segundos à marca de Esapekka Lappi, que estava a ser a melhor dos carros Rally1 até então. "Apenas acordei esta manhã e pensei que devíamos fazer um bocado de rali hoje. Foi o que tentámos fazer", disse Rovanperä, bem humorado, após o final do troço. Já Dani Sordo, que concluiu a especial antes do campeão do mundo, admitiu que Rovanperä estava a ser "muito rápido".Sordo, tal como outros concorrentes, apontou a falta de aderência e o piso escorregadio na especial de Vieira do Minho como explicação para as respetivas marcas. Lappi, diga-se, conseguiu ascender ao 3.º lugar da geral, mas tem uma vantagem escassa sobre Thierry Neuville. Segue-se a classificativa de Amarante, a maior do Rali de Portugal, com 37,24 km de extensão.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 16.50,6 minutos2.º Esapekka Lappi, Hyundai, +12,8 s3.º Dani Sordo, Hyundai, +13,3 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +15.0 s5.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +18,3 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 1:39.18,3 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +24,1 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +40,1 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +41.0 s5.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +48,5 s