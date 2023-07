Kris Meeke domina do princípio ao fim e vence Rali de Castelo Branco

O piloto britânico Kris Meeke (Hyundai i20) dominou do primeiro ao último quilómetro e venceu o Rali de Castelo Branco, quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, e a primeira em piso de asfalto.

O irlandês, vencedor de cinco provas do WRC (Mundial de Ralis), entre as quais o Rali de Portugal em 2016, foi o mais rápido em nove das 11 especiais de classificação, incluindo a power stage que bonificava com três pontos extra para o campeonato.

As emoções maiores ficaram por conta dos outros lugares do pódio, já que, à entrada para os 6,56 quilómetros da power stage de Castelo Branco, José Pedro Fontes (Citroen C3) e Ricardo Teodósio (Hyundai i20) tinham o mesmo tempo na geral, com Bernardo Sousa (Citroën C3) por perto.

O piloto madeirense acabou por ser o segundo mais rápido na estrada, subindo duas posições na geral para terminar o rali na segunda posição, a 36,9 segundos do norte-irlandês, com José Pedro Fontes a ter que se contentar com o lugar mais baixo do pódio, a 37,8 segundos do vencedor.

Ricardo Teodósio terminou na quarta posição, a 42,6 segundos, e o heptacampeão Armindo Araújo (Skoda Fabia) fechou o top 5, a 46 segundos de Kris Meeke.

Miguel Correia (Skoda Fabia), com os 10 pontos somados pelo sexto lugar na geral, manteve a liderança do campeonato.

Entre os 2RM, venceu Hugo Lopes (Peugeot 208 R4), sétimo classificado em Castelo Branco, a mais de cinco minutos de Kris Meeke.

O Campeonato de Portugal de Ralis regressa apenas em agosto, de 3 a 5, com o Rali da Madeira.