Líder da Hyundai revela que Craig Breen teve morte imediata

O francês Cyril Abiteboul, diretor desportivo da equipa Hyundai no Mundial de Ralis, revelou esta quarta-feira que o piloto irlandês Craig Breen terá tido "morte imediata" depois de uma estaca de uma vedação ter entrado pela janela do condutor.

Breen faleceu na sequência de um acidente sofrido no dia 13, durante um teste de preparação para o Rali da Croácia, quarta prova do Campeonato do Mundo, que se disputa este fim de semana. "O asfalto estava escorregadio e o carro deslizou para fora de estrada a uma velocidade relativamente baixa e embateu numa vedação de madeira. Um poste dessa vedação entrou no cockpit pela janela do lado do condutor", explicou Abiteboul, em comunicado.

O responsável da Hyundai disse que a estrada onde estava a ser feito o teste "foi encerrada de imediato e a equipa médica chegou rapidamente ao local", frisou. "O Craig foi levado para o hospital. Pelo que foi possível determinar, teve morte imediata", sublinhou Cyril Abiteboul, salientando, ainda, que o navegador "James Fulton ficou ileso no acidente".

A Hyundai e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) estão, agora, "em conjunto, a analisar todos os aspetos do acidente", garantiu o mesmo responsável, adiantando, ainda, que pelo que já pôde ser determinado, "não havia nenhum problema com o carro, os pneus ou com o equipamento de segurança" e que a polícia já fez um relatório completo.

Cyril Abiteboul voltou a sublinhar que a decisão de participar no Rali da Croácia "foi ponderada longamente", mas chegaram à conclusão que seria "a melhor forma de homenagear" o piloto irlandês.

Para além de uma decoração especial em homenagem a Craig Breen, com grande destaque para as cores da bandeira irlandesa, "haverá outras iniciativas" para lembrar o malogrado piloto. "Temos um livro de condolências na nossa zona de hospitalidade [na prova croata] e estão todos convidados a assiná-lo", revelou. No final, será partilhado com a família.

O Rali da Croácia é a quarta de 13 provas do Campeonato do Mundo e disputa-se entre quinta-feira e domingo.