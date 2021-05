Manhã perfeita de Ott Tänak no Rali de Portugal

Foi uma manhã perfeita para Ott Tänak. O piloto da Hyundai venceu as três classificativas desta 4.ª secção do Rali de Portugal (Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante) e conseguiu dilatar a sua vantagem sobre a concorrência.





O estónio tem agora 19.2 segundos de vantagem sobre Elfyn Evans (Toyota) e 25.3 em relação ao companheiro de equipa Dani Sordo. Ao longo da manhã, Tänak assumiu estar a sentir-se mais confiante com o carro por comparação com o dia de ontem, sendo que no final do troço de Amarante, o mais longo do rali com 37,92 km, até admitiu ter conduzido "de forma suave para manter os pneus vivos".Sébastien Ogier começou a manhã com a subida ao 4.º lugar da geral, em Vieira do Minho, no entanto um erro no troço de Cabeceiras de Basto custou-lhe a queda para o 5.º posto por troca, de novo, com o colega de equipa Takamoto Katsuta. O francês tentou recuperar a desvantagem em Amarante, e só não recuperou o 4.º lugar por... meio segundo!Thierry Neuville não foi o primeiro a cumprir o troço de Amarante - foi Fourmaux a assumir esse papel - e devido a um problema no Hyundai que forçou o belga a parar numa estrada de ligação. Acabou por retomar a marcha e cumprir o troço mas só atrás depois de Ogier e Katsuta e antes de Dani Sordo (Hyundai), o que significa que os pilotos da Toyota que perseguem o pódio tiveram menos um carro a limpar a estrada.A partir das 14h38 há nova passagem por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante. O dia encerra com a Super-especial do Porto, na Foz, que não terá público.Classificação geral após 11 classificativas:1.º Ott Tänak, Hyundai2.º Elfyn Evans, Toyota +19.2s3.º Dani Sordo, Hyundai +25.3s4.º Takamoto Katsuta, Toyota +1:04.45.º Sébastien Ogier, Toyota + 1:04.96.º Kalle Rovanperä, Toyota +1:44.87.º Gus Greensmith, M-Sport Ford +2:03.48.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford +3:30.59.º Esapekka Lappi, Volkswagen +6:19.110.º Teemu Suninen, M-Sport Ford +6:33.1