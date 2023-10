Meeke vence primeira especial do Rallye Vidreiro e José Pedro Fontes é o melhor entre os candidatos ao título

O britânico Kris Meeke, em Hyundai i20 rally2, venceu esta tarde a primeira especial do Rallye Vidreiro, em Alcobaça, com 2.3 segundos de vantagem para o espanhol Alejandro Cachón (Citroen C3), e 7.4 segundos para José Pedro Fontes (Citroen C3 RS), sendo este o melhor posicionado entre os quatro candidatos ao título de campeão nacional.José Pedro Fontes fez melhor que Ricardo Teodósio (Hyundai i20 rally2), quarto a 7.7 segundos, Miguel Correia (Skoka Fabia RA EVO), quinto a 9.5 segundos, e Armindo Araújo (Skoda Fabia RS rally2), sexto mais rápido a 13.4 segundos.Miguel Correia é o líder do campeonato, com 116 pontos, mais um que José Pedro Fontes, seguindo-se Ricardo Teodósio, com 108, e Armindo Araújo, com 102. Estes são os quatro pilotos que podem festejar o título nacional.O Rally Vidreio continua ainda esta sexta-feira com a realização da super especial na Marinha Grande a partir das 20h00.