Miguel Barbosa no pódio do Rali de Castelo Branco: «Um bom resultado e pontos importantes para o campeonato»

Miguel Barbosa subiu esta tarde ao pódio do Rali de Castelo Branco, competição que reuniu na capital da Beira Baixa mais de 80 equipas. O piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda Team, que se apresentou aos comandos de um Skoda Fabia R5 navegado por Jorge Carvalho, iniciou assim de forma positiva a fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis onde assumia à partida ir lutar pelas primeiras posições.



"Iniciámos bem o rali com um bom andamento nos três troços de sábado. Infelizmente fizemos um pião na segunda super epecial que nos fez perder alguns segundos e terminámos o dia na 4ª posição. Partimos para a etapa de hoje com o objetivo de concluir a corrida no pódio" explica Miguel Barbosa





"Sabíamos da dificuldade que nos esperava. Tínhamos o José Pedro Fontes à nossa frente e o Brno Magalhães atrás, mas fomos competentes e conseguimos o lugar no pódio que ambicionávamos. Claro que gostaríamos de ter lutado pela vitória, mas o Armindo e o Ricardo estavam muito fortes hoje e dou-lhes os meus parabéns. Foi um bom resultado e pontos importantes para o campeonato, mas temos de continuar a evoluir para estarmos ao melhor nível nas próximas corridas", concluiu.O Campeonato de Portugal de Ralis estará de regresso de 1 a 3 de agosto quando se disputa o Rali Vinho da Madeira.