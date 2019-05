Miguel Barbosa no Vodafone Rally de Portugal: Depois dos reconhecimentos, o shakedown

Hoje terminámos dois dias de reconhecimentos no Vodafone Rally de Portugal. Foram dois dias longos, cada um com cerca de 600 km de reconhecimentos. Começámos às 6h00 e só às 18h20 é que chegámos ao parque de assistência. Os novos troços que vamos disputar no primeiro dia: Lousã, Arganil e Góis são espetaculares, a meu ver são uma mais-valia para o Rally. Os outros são os troços que já nos são conhecidos. O carro está a fazer as verificações técnicas. Vamos fazer agora um briefing de segurança e depois o dia fica concluído. Amanhã começamos com o shakedown que decorre logo pela manhã. Vamos ver se está tudo em ordem com o carro. Depois o Skoda irá para Coimbra onde decorrerá uma sessão de autógrafos amanhã ao final do dia. Quem estiver por perto apareça. Será bem-vindo. Será de Coimbra que se fará a partida do Rally, na sexta-feira. Estamos prestes a iniciar o melhor Rali do Campeonato do Mundo, o Vodafone Rally de Portugal. O vosso apoio vai ser fundamental para termos uma boa performance, vai ser um apoio extra. Vão seguindo as crónicas do Record. Vamos dando novidades. Conto com vocês, como sempre. Até amanhã.