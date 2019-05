Neuville bate recorde em Lousada e Tanäk dorme no topo da tabela

Thierry Neuville foi o mais rápido na Superespecial de Lousada, que encerrou o primeiro dia de competição do Rali de Portugal. Perante milhares de espectadores, o belga da Hyundai estabeleu um novo recorde do circuito de 3,36 quilómetros: esta sexta-feira cumpriu o traçado em 2.35,5 minutos, superando o anterior recorde, que durava desde há dois anos, de 2.36,6 minutos, marca estabelecida pelo próprio Neuville e por Mads Ostberg. Sébastien Ogier e Ott Tänak fizeram os segundo e terceiro melhores tempos, respetivamente.Na classificação geral, Tänak vai dormir na liderança do Rali de Portugal, com 17,3 segundos de vantagem dobre Jari-Matti Latvala e 22,8 sobre Kris Meeke. É o domínio total da Toyota no pódio da geral ao final do primeiro dia de prova. Ainda assim, Neuville e Ogier estão logo depois na classificação, a menos de dois segundos de Meeke.Para este sábado estão agendadas as classificativas de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, com duas passagens em cada um dos troços. É o dia mais longo da prova, com 160,70 quilómetros cronometrados.No que diz respeito aos pilotos portugueses e ao Campeonato Nacional de Ralis, Armindo Araújo termina o primeiro dia na frente da armada lusa. É o 22.º classificado na geral do Rali de Portugal, sendo seguido mais de perto por Ricardo Teodósio (a 50 segundos de atraso), Bruno Magalhães (mais de um minuto e meio) e José Pedro Fontes (mais de três minutos de atraso).Miguel Barbosa, José Merceano, Pedro Antunes e Pedro Meireles abandonaram o Rali durante este primeiro dia.