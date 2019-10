Oficial: Ott Tänak troca Toyota pela Hyundai em 2020

Depois dos rumores das últimas semanas, a saída de Ott Tänak da Toyota rumo à Hyundai é, agora, uma certeza. A equipa liderada por Andrea Adamo emitiu um comunicado esta quinta-feira onde confirma a aquisição do recentemente consagrado campeão do Mundo de ralis. O acordo é válido por duas temporadas.





"Estou muito entusiasmado por juntar-me à Hyundai a partir da época de 2020. A visão demonstrada por Andrea [Adamo] é muito promissora e desafia as minhas ambições para o futuro. É uma grande honra para mim ter a oportunidade de juntar-me à equipa nesta fase empolgante das nossas carreiras. Tenho grande respeito pelo que a Hyundai alcançou; lutámos taco a taco entre nós várias épocas. Eles sempre tiveram uma equipa e carro competentes, por isso agora será interessante ver as coisas do outro lado. O elenco de pilotos é bom e estou ansioso para ver o que podemos alcançar juntos nos próximos anos", disse Ott Tänak, piloto estónio de 32 anos que, no passado domingo, na Catalunha, confirmou o seu primeiro título de campeão do Mundo. Tänak voltará a ter como co-piloto o compatriota Martin Järveoja.O comunicado emitido pela Hyundai informa ainda que Tänak vai acompanhar Thierry Neuville como principais pilotos da equipa sul-coreana em todos os 14 eventos o calendário do WRC, em 2020. Dani Sordo e Sébastien Loeb irão partilhar o terceiro carro da Hyundai, competindo de forma alternada, algo que já foi uma realidade neste ano de 2019. A equipa refere ainda que estará em negociações com Andreas Mikkelsen e Craig Breen para eventuais colaborações na próxima época.