Oficial: Sébastien Ogier reforça Toyota

Está confirmada a entrada de Sébastien Ogier na equipa da Toyota para a época de 2020 do Mundial de Ralis (WRC). O piloto francês, seis vezes campeão do mundo entre 2013 e 2018, chega à construtora japonesa acompanhado de Elfyn Evans, que saiu da M-Sport, e do jovem Kalle Rovanperä, campeão do WRC2-Pro em 2019.

Já era conhecida a saída de Ogier da Citroën, que acabou por abandonar o WRC em consequência disso, e agora fica confirmado o novo destino do francês. Segundo o comunicado da Toyota, equipa liderada por Tommi Makinen, Ogier assinou por um ano, já Evans e Rovanperä assinaram por dois.

A Toyota confirma assim o novo elenco para a próxima temporada, depois de Ott Tänak se ter sagrado campeão do Mundo e rumado à Hyundai. Makinen deixou, naturalmente, palavras de agradecimento ao estónio, mas também a Kris Meeke e a Jari-Matti Latvala, que deixam a Toyota.

Esta será a quarta equipa de Ogier no WRC, depois de Citroën, Volkswagen e Ford (M-Sport). Só não foi campeão do Mundo na marca francesa.