Ogier salta para a liderança do Rali do México após especiais de sexta-feira

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) terminou esta sexta-feira na liderança do Rali do México, terceira prova do Mundial de Ralis, capitalizando a posição de saída para a estrada.

O piloto francês tem encontrado as pistas mexicanas limpas de gravilha, pois parte atrás do belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e do galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), líderes do campeonato à partida desta prova.

Ogier concluiu as nove especiais do dia com o tempo de 1:23.09,2 horas e 13,2 segundos de vantagem sobre o finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), que é segundo, e 33,2 segundos sobre Evans, que fecha os lugares do pódio.

O dia ficou ainda marcado pelo incidente do finlandês Esapekka Lappi (Ford Fiesta) que, juntamente com o co-piloto finlandês Janne Ferme, escapou ileso de um incêndio que consumiu o seu carro no final da sétima especial da prova, o mítico El Chocolate, com 31 quilómetros cronometrados.

O atraso provocado levou a organização a cancelar o troço seguinte.

Para trás já tinha ficado o estónio Ott Tanak (Hyundai i20), campeão mundial em título, que tinha sido o primeiro a capitalizar a posição em pista antes de uma ligeira saída de estrada lhe ter custado cerca de um minuto de atraso.

O seu companheiro de equipa, o espanhol Dani Sordo, perdeu quase seis minutos quando o radiador do seu Hyundai se soltou enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) sofreu um problema elétrico e foi forçado a abandonar. Neuville espera regressar este sábado, ainda que com uma forte penalização.

O finlandês Kalle Rovanpera voltou a impressionar, vencendo o derradeiro troço do dia, uma super-especial com 750 metros desenhada na cidade de León, e ocupa a quinta posição da geral, 2,3 segundos atrás de Tanak, que é quarto. O campeão em título está a apenas dois décimos de segundo do terceiro lugar, mas já a 33,4 segundos do líder da prova.

Para este sábado estão previstas mais nove especiais, com um total de 133,74 quilómetros cronometrados.

