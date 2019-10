Ott Tanak roubou a liderança ao companheiro de equipa no rali da Grã-Bretanha

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) terminou, esta sexta-feira, a primeira etapa do rali da Grã-Bretanha, 12.ª prova do Mundial, na frente da qualificação, depois de destronar o colega de equipa Kris Meeke (Toyota Yaris).Tanak passou o irlandês na nona e última especial desta sexta-feira, na segunda passagem por Aberhirnant, com dez quilómetros de extensão, passando de uma desvantagem de seis décimos de segundo para uma vantagem de 3,4 segundos sobre o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Citroën C3)."Foi muito stressante. Na especial anterior ficámos sem luzes e tivemos muito trabalho para fazer na ligação. Felizmente havia iluminação nesta última especial", disse o estónio.Kris Meeke baixou para a terceira posição, a 3,6 segundos de Tanak, depois de ter feito um pião na penúltima especial do dia. Já Ogier teve "um dia bom", pois está "na luta pela vitória". Enquanto que o norueguês Petter Solberg (VW Golf), campeão mundial em 2003 e que faz aqui a despedida das provas, baixou de terceiro ao 13.º lugar.Pelo caminho ficou logo de manhã o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), devido a um violento despiste seguido de capotamento.No sábado disputam-se 151 quilómetros divididos por sete especiais cronometradas.