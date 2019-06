Ott Tänak conquista Rali de Portugal

Ott Tänak assegurou, este domingo, a vitória no Rali de Portugal. É a primeira vez que o piloto estónio da Toyota conquista a prova portuguesa, sendo este o seu terceiro triunfo no presente campeonato do Mundo, o segundo consecutivo.Tänak levou a melhor sobre o belga Thierry Neuville, que conduziu o seu Hyundai à 2.ª posição final, tendo terminado a 15,9 segundos do estónio. O hexacampeão do Mundo, Sébastien Ogier, terminou o Rali de Portugal na 3.ª posição. Isto depois de Kris Meeke ter perdido o 2.º lugar para Neuville em Montim 2 e o 3.º lugar para Ogier na Power Stage, devido a um pião, primeiro, e a um despiste, depois O evento terminou na mítica classificativa de Fafe, em regime de Power Stage. Ogier somou 5 pontos extra para o ranking mundial de pilotos, enquanto Neuville amealhou 4 e Tänak conquistou 3.Nas contas do campeonato mundial, Ogier mantém a liderança (142 pontos), Tänak está em 2.º lugar (140) e Neuville em 3.º (132).No campeonato de construtores, a Hyundai passa a somar 202 pontos, a Toyota 182, a Citroën tem 158 e a M-Sport Ford fica com 122 pontos.As máquinas do WRC regressam à ação entre 13 e 16 deste mês de junho, no Rali da Sardenha (Itália).