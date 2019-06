Ott Tänak: «Foi uma das vitórias mais difíceis da minha carreira»

Ott Tänak conquistou a primeira vitória em Portugal, somando a terceira vitória da temporada no mundial de Ralis, a segunda consecutiva, depois de ter ganho no Chile."Foi, definitivamente, uma das vitórias mais difíceis da carreira, tivemos de lutar e tivemos muitos problemas. Tive de aquecer os travões antes da linha da meta só para ter a certeza que o Sébastien Ogier ia abrir a estrada no Rali da Sardenha", assumiu o piloto estónio.Tänak, por ter sido o último a ir para a estrada na Power Stage de Fafe, já sabia de antemão o tempo de Ogier e a Toyota tratou de fazer contas de quanto tempo era necessário para Tänak... não saltar para a liderança do ranking mundial de pilotos - a diferença para Ogier no campeonato ficou em apenas dois pontos."Muita coisa aconteceu. Na 6.ª feira foi algo surpreendente a forma como cheguei à liderança, procurámos controlar depois e a performance foi estável. No sábado tivemos dificuldades e alguns problemas com os quais tivemos de lidar, nunca é fácil... Sobrevivemos e hoje voltámos à carga. Foi muito bom. Uma boa vitória", acrescentou Ott Tänak.