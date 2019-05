Ott Tänak lidera Rali de Portugal após três classificativas

Ott Tänak lidera o Rali de Portugal, depois de concluídas as três classificativas desta manhã, que levaram os pilotos à Lousã, Góis e Arganil. O piloto estónio da Toyota chegou ao topo da classificação geral na especial de Arganil, onde registou o melhor tempo, que lhe permitiu saltar para o topo da tabela, depois de Dani Sordo (Hyundai) ter liderado a prova nas primeiras duas especiais.O espanhol acabou por ter um problema no seu carro em Arganil, pouco depois do arranque da classificativa. Proferiu uma série de palavrões enquanto tentava contactar com a equipa, o que mostra como ficou agastado com a situação.Sordo fez o melhor tempo em Lousã 1 e Tänak registou as melhores marcas nos troços seguintes. Esta liderança de Tänak não deixa de ser surpreendente, uma vez que foi o segundo piloto a ir para a estrada durante a manhã (e assim será até ao final desta sexta-feira), cavando diferenças já razoáveis para os rivais diretos na luta pelo título de campeão do Mundo: Ogier (Citroën) abriu a estrada e terminou a manhã no 6.º lugar da geral, ao passo que Neuville (Hyundai) foi o terceiro na ordem de partida e está, atualmente, no 7.º posto da geral, ambos a mais de 23 segundos de Tänak.Foi uma manhã terrível para a Hyundai, não só pelo que diz respeito a Sordo. Um pouco antes, Sébastien Loeb teve um problema mecânico em Arganil e cumpriu o restante troço a baixo ritmo. Já Esapekka Lappi (Citroën) teve um furo na mesma especial e perdeu mais de 1 minuto.Nota para a presença de milhares de pessoas nos troços desta manhã, em Lousã, Góis e Arganil. Um cenário que vai repetir-se nas segundas passagens durante esta tarde. Convém lembrar que não há assistência na hora de almoço, mas sim apenas um período destinado à verificação e troca de pneus, num reagrupamento em Arganil.O calor, esse, é imenso, assim como o pó levantado pelos carros que passam a alta velocidade. Por isso, as organização decidiu que os pilotos partiriam esta manhã com 4 minutos de intervalo entre si.