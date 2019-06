Ott Tänak: «Se amanhã não houver problemas, deverá ser um bom dia»

Ott Tänak terminou o segundo dia do Rali de Portugal na liderança, mas apenas com 4,3 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa Kris Meeke e 9,2 em relação a Thierry Neuville."Acredito que temos de seguir o Thierry, que está a 9 segundos, e temos é de o manter atrás. Se não houver problemas, então deverá ser um bom dia. Primeiro é segurar o primeiro lugar e depois vê-se que pontos poderemos somar na Power Stage", disse o estónio da Toyota, na chegada à Exponor.Declarações que dão força, por um lado, à crença de que a vitória em Portugal está perto e, por outro, à ideia de que Kris Meeke não irá atacar a liderança do companheiro."Dei tudo o que tinha, fiz um grande esforço e fiquei surpreendido por não ter perdido mais tempo devido aos problemas no travão de mão. Pena pelo Latvala, que estava a fazer um bom rali. Thierry está a quase 5 segundos de mim. Tenho de fazer o máximo para o manter Thierry atrás de mim e o Ott seguirá o seu ritmo. Vamos ver", apontou Kris Meeke.