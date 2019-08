Ott Tänak vence primeira especial do Rali da Alemanha

O piloto estónio Ott Tänak, ao volante de um Toyota, conseguiu fazer o melhor tempo na primeira especial do rali da Alemanha, sendo seguido pelo espanhol Dani Sordo (Hyundai) e pelo francês Sébastien Ogier (Citroën).





Tänak, que chegou a esta 10.ª prova do campeonato do mundo de ralis (WRC) na liderança, procura obter a sua quinta vitória na época e teve o melhor arranque possível na Alemanha, ao cumprir a especial de 5,2 quilómetros em 2.39,4 minutos."Vai ser extremamente disputado", perspetivou o piloto da Estónia no final do percurso de hoje, apontando já para uma etapa muito "interessante" na sexta-feira.