Piloto de ralis Pedro Paixão morre em acidente de mota em Porto Santo

O piloto de ralis Pedro Paixão morreu, esta quinta-feira, na sequência de um despiste de mota na zona do Porto de Abrigo, no Porto Santo.





No local, ainda foi assistido pelas equipas de emergência médica, mas não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer no local.

Ao que oapurou, o jovem, de 20 anos, encontrava-se a disputar o campeonato regional de ralis e tinha ficado em terceiro lugar no último rali da Ribeira Brava.Tinha iniciado a carreira nos Karts.Entretanto, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) reagiu à morte do jovem piloto. "Foi com profundo pesar que soubemos do falecimento do jovem piloto madeirense Pedro Paixão num acidente de moto no Porto Santo. O automobilismo fica mais pobre, perdemos um piloto de enorme talento. À família e amigos endereçamos as nossas sentidas condolências", pode ler-se.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.