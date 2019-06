Portugueses discretos no rali da Polónia

Os dois pilotos portugueses que participaram este fim de semana no rali da Polónia, quarta prova do Campeonato Europeu de Ralis (ERC), terminaram em posições discretas.Aloísio Monteiro (Skoda Fabia R5), que regressou ao campeonato após a jornada de abertura, nos Açores, concluiu a prova na 18.ª posição, a 12.58,5 minutos do vencedor, o russo Alexey Kukyanuk (Citroën C3 R5), campeão em título."Não começámos da melhor forma, mas terminámos bem. Para ralis como o da Polónia, é preciso experiência para melhorar as notas", frisou o piloto, que é navegado por Sancho Eiró.Já o outro português presente, Pedro Antunes (Peugeot 208 R2), terminou a 14.07,8 minutos, na 19.ª posição.Aloísio foi o 13.º na segunda categoria mais importante em prova, a RC2, enquanto Pedro Antunes, que capotou nos treinos, foi quinto entre os ERC3 Junior."Tivemos um problema com o conta-rotações, que fez o motor falhar constantemente. Foi um fim de semana difícil", admitiu o piloto português, que faz dupla com Paulo Lopes.A próxima prova do ERC será o Rali de Roma, de 19 a 21 de julho.