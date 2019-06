Power Stage de Fafe voltou a estar interrompida, agora devido a acidente de Meeke

A Power Stage de Fafe, que encerra o Rali de Portugal, voltou a estar interrompida, agora devido a um acidente a envolver Kris Meeke, apenas 500 metros depois da partida.O piloto da Toyota abordava uma curva à direita, no meio da floresta, quando embateu num obstáculo, danificando a direção e perdendo o controlo do Yaris WRC.Meeke, que na especial anterior tinha perdido o 2.º lugar para Neuville devido a um pião, agora perdeu o 3.º lugar para Ogier devido a este acidente.A Power Stage esteve interrompida durante largos minutos até o carro ser rebocado para fora do troço e foi retomada há alguns segundos."É desapontante, o Meeke já estava mentalmente perturbado durante a especial anterior. É o rali...", referiu Tommi Makinen, diretor da equipa da Toyota, à transmissão da WRC tv.Esta Power Stage já tinha registado um acidente aparatoso, a evolver Gus Greensmith