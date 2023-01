Rafael Cardeira renova com o Sporting até 2025

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com o piloto Rafael Cardeira até, pelo menos, 2025. O português, de 31 anos, não poderia estar mais contente."É uma grande responsabilidade. Os mais antigos do Sporting conhecem a grande história do clube no automobilismo. Fomos campeões nacionais e chegaram a haver ralis com o nome do Sporting. Poder continuar esse legado e ser, ao dia de hoje, a figura máxima do automobilismo do Sporting é muito bom. Carregamos também um peso maior em cima dos ombros, mas não tenho dúvidas de que estes desportos fazem falta aos clubes. É bom para a modalidade e é muito bom sentir o carinho dos sportinguistas nos locais onde vou", explicou em declarações aos meios de comunicação dos leões.No campeonato nacional, Cardeira aponta a vitórias. "É dessa forma que me vou apresentar nos ralis do Campeonato. Representando um clube como o Sporting, os objetivos não podem estar muito abaixo disto. Vamos trabalhar para os conseguir atingir", reiterou o piloto que corre pelo Sporting desde 2018.