Rali da Estónia entra no calendário do Campeonato do Mundo já este ano

O Rali da Estónia é a mais recente prova a entrar para o calendário do Campeonato do Mundo já a partir desta temporada, anunciou esta quinta-feira o promotor do campeonato.

A prova, que se desenrola de 4 a 6 de setembro, será a próxima jornada, depois da paragem provocada pela pandemia de covid-19, que levou mesmo ao cancelamento dos Ralis de Portugal, Argentina, Quénia, Finlândia, Nova Zelândia e Grã-Bretanha.

No calendário revisto que esta quinta-feira foi anunciado constam oito provas, havendo outras duas que estão a ser negociadas, na Bélgica e na Croácia.

Além da entrada da Estónia, disputam-se ainda o rali da Turquia (24 a 27 de setembro), o da Alemanha (15 a 18 de outubro), o de Itália, que tinha sido adiado da data original, em junho, e que passa para 29 de outubro a 1 de novembro, e o Rali do Japão (19 a 22 de novembro).

"Este anúncio é um sinal claro de que estamos de volta à ação", frisou o diretor do promotor do Campeonato do Mundo (WRC), Oliver Ciesla.

O responsável dos ralis na Federação Internacional do Automóvel (FIA), Yves Matton, referiu que "foi necessária uma grande dose de flexibilidade de todos os parceiros nas negociações que decorreram nos últimos meses".

"Estamos confiantes que teremos um mínimo de oito provas", disse ainda Matton.

Recorde-se que já se disputaram três provas da edição deste ano do campeonato do mundo, em Monte Carlo, Suécia e México.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é o atual líder da classificação, com 62 pontos.