Rali da Turquia antecipado uma semana

O Rali da Turquia foi antecipado uma semana, para os dias 18 a 20 de setembro, de forma a permitir a entrada no calendário de outros eventos, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional do Automóvel. "A alteração de data facilita a possibilidade de introduzir eventos adicionais no calendário na segunda parte da temporada", lê-se no comunicado da FIA.

A mudança significa que a quinta ronda do campeonato decorre duas semanas depois do Rali da Estónia (4 a 6 de setembro), que marca o reinício da temporada depois do confinamento.

"Marmaris, uma estância de férias popular na Turquia, está aberta para negócios e a receber turistas. Os pilotos e os adeptos podem sentir-se tranquilos sobre viajar depois do confinamento provocado pelo coronavírus", disse Jona Siebel, o diretor geral do promotor do Mundial de Ralis (WRC).

Após três provas realizadas (Monte Carlo, Suécia e México), o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) lidera o campeonato, com 62 pontos.

Estão agendadas mais cinco provas, na Estónia (04 a 06 setembro), Turquia (18 a 20 de setembro), Alemanha (15 a 18 de outubro), Itália (29 de outubro a 01 de novembro) e Japão (19 a 22 de novembro).