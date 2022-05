Rali de Portugal: André Villas-Boas vai pilotar um carro WRC em demonstrações

André Villas-Boas foi um dos rostos mais populares na edição do ano passado do Rali de Portugal, tendo sido um dos pilotos concorrentes no evento. Este ano não integra a lista de inscritos para a competição, mas nem por isso deixará de circular nos troços.O treinador de futebol, que já orientou FC Porto, Académica, Chelsea, Tottenham, Zenit ou Marselha, vai passar por algumas classificativas do Rali de Portugal mas em demonstrações, dentro do programa especial do evento que assinala os 50 anos do Mundial de Ralis.Villas-Boas adquiriu um Citroën C3 WRC que pertenceu ao finlandês Esapekka Lappi há poucos anos e é com ele que fará demonstrações, também com o intuito de promover a causa 'Race for Good'."É um dos carros mais incríveis que já pilotei, se não o mais incrível. Fizemos algumas voltas em Lousada e depois dei uma volta em Vieira do Minho, e é realmente algo especial", afirmou Villas-Boas, ao site do WRC.O Rali de Portugal realiza-se na próxima semana, entre os dias 19 e 22 de maio.