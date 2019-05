Rali de Portugal: GNR monta operação de segurança com mais de 2.200 militares

A GNR montou uma grande operação de segurança para o Rali de Portugal, que tem início oficial marcado para esta quinta-feira. O Comando Territorial do Porto vai monitorizar a operação, que conta também com a colaboração de elementos dos Comandos da GNR de Coimbra, Aveiro, Vila Real e Braga. Ao todo estarão envolvidos 2.279 militares, conforme explicou o Coronel Ruas Moreira."A operação estará direcionada para a contenção dos espectadores e fluidez nos percursos, quer nas classificativas quer nas ligações. A intenção é usar o princípio da flexibilidade e economia de forças, utilizando as valências que a GNR tem", explicou o Coronel, que é o Comandante do Comando Territorial do Porto da GNR.Ao longo das classificativas, as principais preocupações passarão por garantir a segurança dos espectadores - "devem posicionar-se nas zonas espetáculo assinaladas a verde e não nos espaços identificados pela cor vermelha", segundo o Major Abel Adriano - e sensibilizar os mesmos para o cuidado que devem ter a nível ambiental, para que não tenham comportamentos que possam provocar incêndios, uma vez que aguardam-se altas temperaturas para os dias de prova.A GNR apela ao bom comportamento dos adeptos, que sigam as indicações dos agentes. "O Rali está sujeito a regras apertadas da FIA, que, não sendo cumpridas, pode resultar na saída do evento do calendário do campeonato do Mundo", alertou o Major Abel Adriano.Horácio Rodrigues, diretor de prova do Rali de Portugal, garantiu que tudo "está pronto" para que comece o espetáculo e sublinhou a forte colaboração da GNR no âmbito da segurança. Os militares, garante o Coronel Ruas Moreira, estão preparados para agir "e garantir a segurança imediatada", em qualquer situação que a isso obrigue.Horácio Rodrigues aproveitou a conferência de imprensa, realizada nas instalações do Comando Territorial do Porto da GNR, para lembrar que todas as classificativas serão transmitidas em direto no 'All Live' do canal oficial do WRC, nas plataformas digitais - conteúdos disponíveis para assinantes. As classificativas que serão transmitidas na televisão portuguesa serão a Superespecial da Lousada (sexta-feira), as duas passagens de Vieira do Minho (sábado) e as duas de Fafe (domingo).