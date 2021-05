Rali de Portugal: o francês que estudou medicina mas que já é comparado a Ogier

Uma das caras novas para o público nacional nesta edição do Rali de Portugal é Adrien Fourmaux, da M-Sport Ford. Tem 26 anos e só entrou no mundo dos ralis há quatro, quando colocou em 'stand-by' os estudos em medicina. Não foram necessários muitos anos até conseguir estrear-se na categoria máxima do WRC, o que sucedeu no último rali da Croácia, e a sua prestação até foi bastante elogiada.





Richard Millener, diretor desportivo da M-Sport Ford, disse mesmo que encontrava "semelhanças com a forma de condução de Sébastien Ogier". Isto depois de Fourmaux ter surpreendido na estreia, no asfalto da Croácia, e ter terminado no 5.º lugar da classificação geral, o melhor resultado da época para a equipa.Numa altura em que Sébastien Ogier planeia deixar de competir a tempo inteiro no WRC a partir da próxima temporada, Adrien Fourmaux poderá ser um potencial candidato na linha de sucessão a uma geração francesa de grande sucesso, marcada por Sébastien Loeb e Ogier. Em declarações a, Fourmaux espera poder ser capaz de honrar essa expectativa."É uma honra quando o Richard diz isso, mas, sabes, eu tento fazer o meu melhor e a minha carreira. É muito bom ouvir isso, mas tenho de fazer o meu melhor para lidar com essas expectativas sobre mim. É um grande desafio surgir após dois Sébastiens, mas no futuro estou certo que teremos a bandeira francesa no pódio e na luta pelo campeonato e eu espero poder ser capaz de o fazer", referiu Adrien Fourmaux.Malcolm Wilson, o patrão da M-Sport, também abordou este assunto quando interpelado pelo nosso jornal. "Ele foi impressionante na Croácia, como todos viram e gostaram, mas só tem quatro anos desde que começou nos ralis. Ter alcançado aquele resultado no primeiro rali no WRC é assinalável e conseguiu por duas vezes o segundo melhor tempo em classificativas", começou por dizer."Para Portugal, não devemos esperar algo semelhante em relação à Croácia. A prioridade é ele ir adquirindo experiência, não só no WRC mas no próprio carro. Portugal é um desafio diferente para ele em comparação com a Croácia, mas acredito que se ele conseguir voltar a fazer o que fez na Croácia está destinado a ter um futuro brilhante", assinalou Malcolm Wilson.A verdade é que Adrien Fourmaux sabe da diferença que é competir em Portugal, terreno desconhecido para o francês. "É um grande desafio, por ser a primeira vez em Portugal. Talvez possamos fazer um bom resultado mas será muito complicado", anotou Fourmaux.A verdade é que Fourmaux está no 8.º lugar da geral, com mais de um minuto de atraso para o companheiro de equipa Gus Greensmith, depois de alguns sobressaltos no primeiro dia que o fizeram perder algum tempo, como sucedeu em Mortágua.Além de Fourmaux e Ogier, o outro piloto francês à partida na categoria máxima do WRC à partida para o Rali de Portugal era Pierre-Louis Loubet, mas o piloto da Hyundai 2C-Competition abandonou a prova ainda na manhã de sexta-feira.