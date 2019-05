Rali de Portugal regressa ao Centro do país e aí vai manter-se nos próximos anos

O Rali de Portugal regressa, 18 anos depois, à região Centro e vai manter-se aí "pelo menos nos próximos três anos", disse esta sexta-feira, em Coimbra, o presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa."Nós viemos para ficar, assim as câmaras [municipais] e a entidade regional Turismo Centro de Portugal queiram, tal o entusiasmo com que fomos recebidos e porque as autarquias fizeram um grande investimento", afirmou Carlos Barbosa, que falava hoje, na Câmara de Coimbra, na sessão de assinatura do protocolo de apoio à presença da edição deste ano da prova na região, envolvendo o ACP, os municípios de Arganil, Coimbra, Góis e Lousã, e a Agência para o Desenvolvimento das Aldeias do Xisto (ADXTUR).Para além de 2019, "três anos mais estão garantidos", disse, recordando ter ainda "quatro anos de mandato".Ressalvou, no entanto, que o Rali de Portugal poderá ter de abandonar a região se se vierem a registar "problemas de segurança". A falta de segurança ou problemas relacionados com ela, designadamente por os espetadores não cumprirem as regras e indicações das autoridades, como "um incidente mesmo pequeno", é motivo que pode fazer com que a prova seja retirada, pela federação internacional, não só da região Centro, mas também do país, salientou Carlos Barbosa.Os investimentos significativos feito pelas câmaras, designadamente na reabilitação de troços de vias e colocação rails de proteção, pela Turismo Centro de Portugal e rede das Aldeias do Xisto, para, 18 anos depois, a prova regressar à região, terão "um retorno quatro ou cinco vezes superior" ao dinheiro aplicado, sustentou Carlos Barbosa, referindo que a realização do rali envolve um custo superior a três milhões de euros."O investimento feito terá seguramente um retorno muito superior", subscreveu o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, destacando aspetos como o facto de a competição ser acompanhada por mais de uma centena de televisões dos mais diferentes países.O Vodafone Rally de Portugal 2019, que decorre entre 30 de maio e 02 de junho, tem início em Coimbra, na Alta Universitária, classificada Património Mundial da Humanidade, e passa, na região Centro, pelos concelhos de Arganil, Góis e Lousã, cujos presidentes das câmaras também participaram, tal como o de Coimbra, na sessão de hoje para a assinatura do protocolo.Os autarcas de Góis e de Arganil, Lurdes Castanheira e Luís Paulo Costa, respetivamente, apelaram para que, em próximas edições, o rali seja alargado a outras áreas da região, designadamente concelhos vizinhos, que também participaram no processo que faz com que a prova regresse ao Centro do país e também estão envolvidos de algum modo na sua organização, pois os reflexos da competição também se irão sentir nos seus territórios."Não vai ser fácil alargar [o ralo outras áreas], pois há compromissos com outras câmaras municipais", reagiu Carlos Barbosa."Este tipo de eventos é muito importante para a região", não só pelos seus efeitos diretos e imediatos, mas também pelas suas repercussões a médio e longo prazo, defendeu o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, afirmando que, por isso mesmo, a região está a trabalhar nesse sentido.Mas para que o rali, que é um reflexo dessa aposta, possa trazer todas as contrapartidas para a região, é necessário que seja uma festa e que "corra na perfeição, que não haja contratempos" e, portanto, que "ninguém corra riscos e arrisque" (em relação à segurança), apelou.