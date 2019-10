Rali de Portugal regressa às ruas do Porto em 2020

Está assegurado o regresso do Rali de Portugal às ruas da cidade do Porto no próximo ano. A confirmação chegou através de nota oficial divulgada pela Câmara Municipal do Porto no seu site.Será a terceira vez que o centro da cidade Invicta irá receber as máquinas do Mundial de Ralis, sendo que, desta vez, a 'Porto Street Stage' vai realizar-se num sábado, depois de ter-se disputado a uma sexta-feira em ocasiões anteriores.Apesar de não ter divulgado o traçado, a autarquia presidida por Rui Moreira avança que o trajeto será de cerca de 2 quilómetros e será percorrido duas vezes, tal como em anos anteriores.Recorde-se que, na edição de 2019 do Rali de Portugal, estava prevista a Street Stage na cidade de Vila Nova de Gaia, porém a mesma foi cancelada a poucas semanas do início da prova, não tendo sido substituída por outra especial. Em 2016 e 2018 o Porto recebeu a classificativa citadina, sendo que em 2017 foi Braga a viver as emoções desta competição.O Rali de Portugal integra, uma vez mais, o Mundial de Ralis (WRC), sendo a sexta prova do calendário de 2020. Vai realizar-se entre 21 e 24 de maio do próximo ano.