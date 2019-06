Rali de Portugal: Rovanperä vence entre os WRC2 PRO e Loubet nos WRC2

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Skoda Fabia R5 EVO) venceu este domingo a categoria WRC2 PRO do Rali de Portugal e assumiu a liderança desse campeonato, com 86 pontos.O finlandês, de 18 anos, filho do antigo piloto Harri Rovanperä, já está apontado à equipa oficial da Toyota a partir de 2020. Este domingo, deixou o checo Jan Kopecký (Skoda Fabia R5 EVO) na segunda posição da categoria WRC2 PRO, a 1.07,7 minutos, tendo terminado mesmo no sexto lugar da classificação absoluta do rali português."Um grande obrigado à equipa que trabalhou imenso para que o carro chegasse ao fim", disse o jovem piloto.Na categoria WRC2 ganhou o francês Pierre-Louis Loubet (Skoda Fabia R5), com 1.42,1 minutos de vantagem para o sueco Emil Bergkvist (Ford Fiesta R5) e 2.08,2 minutos sobre o norueguês Henning Solberg (Skoda Fabia R5), irmão do antigo campeão mundial de ralis e ralicrosse, Petter Solberg.O português Armindo Araújo (Hyundai i20) foi o oitavo classificado desta categoria, a 5.51,1 minutos do vencedor.