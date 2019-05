Red Bull TV faz cobertura especial do Rali de Portugal

Etapa mítica do calendário do Mundial, o Rali de Portugal irá voltar a contar com cobertura especial na Red Bull TV, espaço online que irá apresentar resumos de várias etapas da prova, contando com os comentários do espanhol Luis Moya, que foi copiloto de Carlos Sainz entre 1988 e 2002.





Os resumos de cada uma das etapas terá a duração de meia hora e será transmitido a partir das 22 horas em cada dia, sendo que no sábado irá ser possível seguir em direto a especial de Vieira do Minho, a partir das 14:50 horas.