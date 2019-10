Sébastien Loeb ainda está aí para as curvas

Sébastien Loeb, nove vezes campeão do Mundo de Ralis, está a ajudar a Hyundai a sagrar-se campeã do Mundo de construtores, participando no Rali da Catalunha. Mas, como quem sabe, nunca esquece, já lidera a tabela classificativa no segundo dia de prova.





Aliás, a marca sul-coreana está a apostar forte no mundial de construtores e os seus carros ocupam, neste momento, os três primeiros lugar na Catalunha. Em 2.º segue Thierry Neuville, a apenas 1,7 segundo do líder, e em terceiro surge o homem que está a correr em casa, Dani Sordo (a 7,6 segundos de Loeb).Depois surgem três Toyotas, com o britânico Kris Meeke a assumir a 4.ª posição, enquanto o líder do mundial de pilotos, Ott Tänak, que está a adotar uma postura mais contida, é o 5.º classificado. Jari-Mari Latvala, que também representa a marca nipónica, é sexto.