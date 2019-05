Sébastien Loeb: «Sempre gostei de conduzir em Portugal»

O piloto francês Sébastien Loeb (Hyundai i20) admitiu, em entrevista à Agência Lusa, que sempre gostou "de correr em Portugal", em vésperas de se estrear na versão a norte do Rali de Portugal, sétima prova Mundial da especialidade.Sete anos depois de ter disputado o rali português pela última vez, ainda no Algarve, o piloto da Alsácia mostra-se curioso com o cenário que vai encontrar na primeira vez que disputa esta prova desde a mudança para o norte do país."Ganhei o rali algumas vezes. Lembro-me que tem boas especiais e sempre gostei de conduzir em Portugal. [No Algarve] havia zonas rápidas, outras mais técnicas. Não era demasiado duro, mas já foi há muito tempo. Agora será como um novo rali para mim", disse à Lusa o piloto da Hyundai.Recordista de títulos mundiais, com nove (consecutivos, entre 2004 e 2012), Loeb venceu a prova portuguesa por duas vezes, em 2007 e 2009, acompanhado do seu navegador de sempre, o monegasco Daniel Elena, então aos comandos de um Citroën.Agora na Hyundai, o piloto gaulês espera "não ter muitas dificuldades"."O primeiro dia será novo para toda a gente, pelo que isso será bom para mim. Espero estar numa boa posição no final de sexta-feira. Depois, não sei. É sempre difícil andar à descoberta das especiais, sobretudo quando os outros já as conhecem", disse.Sexto classificado do Mundial de Ralis após seis provas disputadas, o antigo campeão do mundo, que se manteve afastado do campeonato durante quatro anos, diz que as suas expectativas não são elevadas."É difícil dizer o que esperar. Não tenho uma ideia de como é o percurso. Vi alguns vídeos, notei que as especiais são algo rápidas e escorregadias. Sempre gostei do rali no Algarve e não sei se será muito diferente", apontou.Sobre os troços na região centro, que regressam ao itinerário da prova 18 anos depois, confessa o seu desconhecimento. "O único teste que fiz na zona foi a preparar o rali do Chile. Constatei que as especiais são mais estreitas do que no resto da prova"."É sempre difícil definir objetivos, atendendo ao facto de competir com adversários que já conhecem o rali. De qualquer modo, o meu objetivo é fazer uma boa prova e estar com os outros pilotos na luta pelos primeiros lugares. De qualquer modo, tentarei fazer o melhor possível", concluiu.Sébastien Loeb é um dos 61 pilotos inscritos nesta sétima ronda do campeonato do mundo de ralis, que se disputa entre 30 de maio e 02 de junho.