Sébastien Ogier é o primeiro líder do rali da Sardenha

O francês Sébastien Ogier (Citroën C3) é o primeiro líder do rali da Sardenha, oitava prova do mundial, depois de esta quinta-feira ter vencido a super especial de abertura, num confronto com o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris).Ogier demorou 2.00,7 minutos a percorrer os dois quilómetros desenhados na localidade de Alghero, na ilha da Sardenha, em Itália, batendo o tempo do finlandês Esapekka Lappi (Ford Fiesta) por apenas um décimo de segundo.Tanak ficou com o terceiro melhor registo, a três décimos de Ogier, líder do campeonato com dois pontos de vantagem sobre o estónio.Por isso, o gaulês da Citroën será o primeiro em pista ao longo de sexta-feira: "Hoje tentei ganhar todos os décimos que podia, porque amanhã (sexta-feira) será bem diferente. Vou tentar pelo menos terminar numa boa posição para enfrentar o resto do fim de semana."O irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) foi o quarto mais rápido, a quatro décimos de segundo de Ogier, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi o quinto, a oito décimos.Na sexta-feira, disputam-se oito troços cronometrados, num total de 124 quilómetros.