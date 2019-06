Sébastien Ogier lança acusação sobre a Hyundai

Como se não bastasse a emoção associada ao final do Rali de Portugal, Sébastien Ogier decidiu lançar uma espécie de bomba na conferência de imprensa que se seguiu à cerimónia do pódio. O piloto francês da Citroën apontou o dedo à estratégia que a Hyundai terá definido para este último dia mas, segundo ele, Dani Sordo recusou."Não tenho problemas com táticas, mas hoje temos sorte e podemos agradecer a Dani Sordo, porque outras táticas sujas podiam ter acontecido. Felizmente ele recusou. Eu tive a informação, não de pilotos ou co-pilotos, eu tenho as minhas fontes, de que esse grande senhor que é o Andrea Adamo (diretor da Hyundai) disse ao Sordo para parar na especial e depois recomeçar na frente de Kris Meeke. Isso é muito sujo. Ainda bem que o Dani não o fez", disse Ogier.Pouco depois, o piloto falou ao Autosport internacional, site especializado no desporto automóvel, e foi mais longe, dando conta de outro plano."Foi na primeira classificativa desta manhã. Na especial, não sei a que ponto, ele [Sordo] era para ter saído de estrada. Começava a classificativa e depois saía de estrada e isso daria ao Thierry Neuville uma distância de 4 minutos para o piloto que fosse à sua frente", frisou, em referência aos benefícios que isso traria ao belga, pois não teria de enfrentar tanta densidade de pó no troço. O troço de Montim 1 foi realizado com os carros a partirem a cada dois minutos.A Hyundai, para já, não emitiu qualquer reação formal a estas declarações bombásticas de Ogier, todavia o diretor da equipa, Andrea Adamo, disse ao Autosport que não iria comentar "acusações de baixo nível".O Rali de Portugal já tinha ficado marcado por outra tática da Hyundai, essa permitida à luz dos regulamentos. Sébastien Loeb e Dani Sordo não respeitaram a ordem de partida no sábado e neste domingo e só iniciaram os troços depois de Ogier e antes de Neuville, pelo que Ogier acabou por ter menos dois carros a limpar a estrada. Loeb e Sordo, note-se, sofreram penalizações em termos de classificação geral, algo que ocorreu depois de terem tido problemas mecânicos durante o primeiro dia de competição.