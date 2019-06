Sordo e Loeb atrasam-se para tentar ajudar Neuville

A Toyota continua a dominar o top 3 da geral do Rali de Portugal, enquanto a Hyundai mostrou uma faceta mais estratégica durante a manhã deste sábado.Com todas as peripécias desta sexta-feira em torno de Dani Sordo e Sébastien Loeb, que os fizeram perder muito tempo na geral, a ordem de partida para este sábado tinha à cabeça precisamente Sordo e Loeb, por serem os piores classificados entre os WRC – nos dois últimos dias de prova, recorde-se, a ordem de partida é inversa à classificação. Ora, Sordo não partiu no tempo devido e foi Loeb a abrir a estrada.Nos bastidores ganhou forma a tese de que se tratava de uma estratégia da Hyundai na tentativa de beneficiar Thierry Neuville. Loeb, na final da especial de Vieira do Minho, disse que não sabia por que razão Sordo não tinha partido a horas. O espanhol iniciou o troço precisamente entre Ogier e Neuville, que estão taco a taco na geral e, claro, estão ambos na disputa do título mundial. "Estivemos a tentar trabalhar a configuração do carro a pensar no Rali da Sardenha, onde partiremos mais ou menos nesta posição", disse Sordo...Em Cabeceiras de Basto voltou a ser Loeb a abrir a estrada e Sordo partiu novamente entre Ogier e Neuville, mas em Amarante, a especial mais longa do dia, Loeb também acabou por atrasar-se para partir atrás de Ogier. No final da especial, e questionado pela WRC TV, o francês assumiu a tentativa de ajudar Neuville. "É a única coisa que podemos fazer, partir atrás do Ogier", disse.E Neuville, o que disse perante a mesma questão? "Fiz uma boa especial, talvez o segundo pneu suplente não tenha sido a melhor ideia…"Certo é que Ogier ainda recuperou o 4.º lugar a Neuville em Cabeceiras de Basto, mas o belga foi mais rápido em Amarante e voltou ao 4.º posto. Sordo e Loeb, refira-se, deverão ser sancionados com tempos de penalização pelos atrasos.Entretanto, e já na Zona Mista da Exponor, Andrea Adamo assumiu a estratégia de tentar ajudar Neuville. "É exatamente isso. O nosso dever é fazer o que podemos, dentro das leis, para poder ter alguma vantagem", assumiu o diretor da Hyundai.