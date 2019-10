Tanak reforça liderança no rali da Grã-Bretanha

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) alargou este sábado a vantagem no rali da Grã-Bretanha, no País de Gales, de 3,4 para 11 segundos, quando faltam cinco especiais para o final da prova, 12.ª das 14 rondas do Mundial.





O piloto da Toyota venceu apenas a derradeira das sete especiais disputadas este sábado nas estradas florestais em redor de Llandudno, escorregadias devido à chuva que caiu, terminando com 11 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Um dos mais afetados foi o francês Sébastien Ogier (Citröen C3), que não conseguiu acompanhar o ritmo dos rivais e caiu do segundo para o terceiro lugar, a 17,3 segundos de Tanak.O estónio, que lidera o campeonato, ainda apanhou um susto durante a manhã, quando uma pancada numa lomba danificou a suspensão traseira do seu Toyota na terceira especial do dia. O barulho adicional impedia Tanak de ouvir as notas do seu navegador, o estónio Martin Jarveoja, mas cedeu apenas quatro décimos de segundo para Neuville. No domingo, disputam-se os derradeiros 38 quilómetros cronometrados, divididos por cinco especiais, incluindo a 'power stage', que atribui cinco pontos extra pelos cinco primeiros classificados.