Thierry Neuville feliz com 2.º lugar depois do acidente grave no Chile

Thierry Neuville terminou o Rali de Portugal no 2.º lugar, resultado que deixou o belga particularmente satisfeito, tendo em conta que na última prova, no Chile, sofrera um grave acidente que até o obrigou a ser hospitalizado."Vir aqui depois do grande acidente no Chile e ter tão boas sensações no carro é fantástico", disse Neuville. "Foi um início de Rali difícil para nós na sexta-feira, mas depois melhorámos a velocidade, adaptámos um pouco a configuração do carro e acabámos por ter um bom ritmo ao longo do fim de semana e sem qualquer problema grave", comentou o piloto da Hyundai."Era importante fazermos um bom rali aqui, pois recuperámos dois pontos em relação ao primeiro no campeonato de pilotos. O carro funcionou bem, em tudo foi um fim de semana positivo", acrescentou Thierry Neuville, que tinha ganho o Rali de Portugal no ano passado.