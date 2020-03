Thierry Neuville lidera Rali do México

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é o primeiro líder do Rali do México, terceira prova do Campeonato do Mundo, depois de ter vencido as duas primeiras super-especiais do evento.

O piloto belga chega ao primeiro dia 'a doer' da prova mexicana com 1,1 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), e 1,9 segundos sobre o estónio Ott Tanak (Hyundai i20), campeão em título.

Neuville foi o mais rápido nas duas passagens pela super-especial de 1,2 quilómetros.

Para hoje estão previstos dez troços cronometrados, com um total de 133 quilómetros.

Após duas provas disputadas, Evans e Neuville seguem empatados na liderança do Mundial, ambos com 42 pontos.