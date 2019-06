Thierry Neuville: «Talvez possa pagar uma bebida ao chefe...»

Thierry Neuville não escondeu que colheu benefícios da estratégia da Hyundai, que fez Dani Sordo e Sébastien Loeb atrasarem-se e partirem só depois de Ogier, para o hexacampeão do Mundo não ter uma estrada tão limpa e, assim, poder perder mais algum tempo."Foi um dia positivo, estou de volta à luta e perto do 1.º lugar. O carro está bem e eu estou confortável, a escolha de pneus foi melhor durante a tarde. O Tänak tem sido o mais rápido este fim de semana, será difícil lutar contra ele e o Kris também tem estado bem. Mas não vamos desistir, vamos dar luta", começou por referir o belga da Hyundai, comentando então a ajuda dos companheiros."Talvez possa pagar uma bebida ao chefe. Somos uma equipa, estamos juntos e temos de otimizar esforços", disse Neuville.O prejudicado acabou por ser Sébastien Ogier, que, realmente, perdeu algum tempo, ainda que o francês tenha admitido que levar dois pneus suplentes para a ronda da tarde não foi a melhor opção."O dia não foi assim tão mau, de manhã foi melhor, pela tarde a escolha de pneus não foi a melhor. É o que é. Ainda estou a aprender a andar com o carro e a não saber, ao certo, que tipo de configuração é a mais indicada para cada situação. Mas é bom estar no 4.º lugar nesta altura", disse Ogier.O atraso para Tänak é de 21 segundos e o 3.º lugar dista de 11,8 segundos. "Ainda é um bocado de diferença... E não são assim tantos quilómetros amanhã. Honestamente, será complicado. E não sei se vou querer somar mais pontos, pois não quero abrir a estrada no Rali da Sardenha...", atirou Ogier.