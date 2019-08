Thierry Neuville vence superespecial do Rali da Finlândia

O belga Thierry Neuville (Hyundai) venceu esta quinta-feira a superespecial do Rali da Finlândia, à frente do estónio Ött Tänak e do britânico Kris Meeke, os dois principais pilotos da Toyota na nona prova do Campeonato do Mundo.O francês Sébastien Ogier (Citroën), hexacampeão mundial, foi o quarto mais veloz nesta muito curta etapa, de 2,31 quilómetros, em terreno misto (asfalto e terra) e que serve de aquecimento para um rali que decorre até domingo.Os pilotos mais rápidos de hoje são, justamente, os que ocupam o top-3 do Mundial de ralis: Tänak lidera com 150 pontos, à frente de Ogier (146) e de Neuville (143), registando-se a 'intrusão' de Meeke.A Toyota é tradicionalmente favorita na Finlândia, sendo as mais recentes vitórias as de Esapekka Lappi, em 2017, e Tänak, em 2018. Aliás, é na Finlândia que a equipa de ralis japonesa tem o seu quartel-general, comandado por Tommi Mäkinen, pentacampeão na Finlândia.