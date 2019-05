Tänak consolida vantagem no Rali de Portugal sobre os... colegas de equipa

Ott Tänak consolidou a sua liderança no Rali de Portugal nas segundas passagens pelas classificativas de Lousã, Góis e Arganil, ainda que não tenha ganho nenhuma especial, ao contrário do que acontecera durante a manhã.O piloto estónio tem, ao fim de seis troços, 15,2 segundos de vantagem sobre Jari-Matti Latvala e 21,7 sobre Kris Meeke. É um pódio cem por cento ocupado pela Toyota, pelo que esta jornada está a ser bastante proveitosa para a equipa liderada por Tommi Makinen.Em sentido contrário, a M-Sport Ford teve uma tarde negativa, com Elfyn Evans a ser afetado por problemas mecânicos durante a especial Góis 2, que o deixam a quase 4 minutos e meio do líder da geral. O britânico parou durante algum tempo na margem do troço, conseguiu resolver o problema (ou parte dele), regressou à estrada, mas depois o imenso pó que o seu carro levantou dificultou o papel de quem vinha na retaguarda, no caso Esapekka Lappi. "Não é justo, preciso de ter o tempo perdido de volta", disse o piloto da Citroën, no final da classificativa.Certo é que em Arganil 2 foi o outro piloto da Ford, Teemu Suninen, a passar por grandes dificuldades, pouco depois de ter ascendido ao terceiro lugar anteriormente. O finlandês terá batido contra algum obstáculo e danificou os travões, pelo que cumpriu a restante classificativa a ziguezaguear. Perdeu quase um minuto para o melhor tempo (de Neuville) e acabou por cair para o 6.º lugar da geral, estando agora a 44,5 segundos de Sébastien Ogier, atual 5.º posicionado.O hexacampeão do Mundo está a escassos 0,7 segundos de Thierry Neuville e a 4,3 de Kris Meeke, o terceiro classificado.Os pilotos estão de regresso ao Norte do país, já que a partir das 19 horas vai realizar-se a Super Especial da Lousada, onde já se encontra uma multidão à espera de ver o espetáculo.