Tänak e Järveoja permanecem internados "por precaução"

Os estónios Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai) vão permanecer internados depois de terem sofrido um violento despiste no quarto de 16 setores seletivos do Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo.





O arrepiante acidente de Ott Tanak em Monte Carlo

"Depois de terem sido submetidos a exames complementares na sequência do acidente em Saint-Clément - Freissinières, os dois vão ficar internados por precaução, ficando, assim, fora do resto da prova", anunciou a equipa Hyundai, em comunicado.A dupla do carro número 8 despistou-se ao quilómetro 9,2 dos 20,68 que compunham este quarto setor seletivo, tendo conseguido sair do veículo pelos próprios meios. "O mais importante é que eles estão bem. Os resultados dos exames não demonstram lesões, mas é normal, depois de acidentes destes, que fiquem internados durante a noite, como procedimento de rotina", disse o italiano Andrea Adamo, diretor desportivo da equipa coreana.