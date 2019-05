Tänak feliz na liderança e rivais diretos já apontam ao... 2.º lugar

Ott Tänak foi o segundo a sair para a estrada ao longo desta segunda-feira, mas nem pareceu tal foi a forma como conseguiu seguir na frente da classificação geral a partir da especial de Arganil 1."Tivemos um bom dia, não pensei estar nesta posição agora quando vimos a superfície nos reconhecimentos. Tive boas sensações no carro desde o início, ele portou-se bem. A primeira passagem foi melhor e deu-nos a tração que precisávamos, a segunda foi mais difícil", referiu o estónio da Toyota, que tem 17,3 segundos de vantagem sobre Latvala e 22,8 sobre Meeke, seus companheiros de equipa.Mas logo atrás seguem os rivais diretos de Tänak na luta pelo título mundial e tanto Ogier como Neuville já só apontam ao 2.º lugar nesta prova portuguesa."Não foi um dia perfeito para nós. Não consegui encontrar o melhor ritmo no início, se calhar fui muito cauteloso. Depois tivemos melhor velocidade e consistência, sem erros. Por acaso fiquei um pouco preocupado [com os problemas nos carros de Loeb e Sordo]. A meta será o 2.º lugar. Ott voou hoje, esteve um patamar à frente", assumiu Thierry Neuville, da Hyundai.Ogier, atual 5.º da geral e a 8,5 segundos do 2.º lugar, teve discurso semelhante. "Empenhei-me para estar onde estou esta noite, foi muito duro, especialmente nas primeiras passagens. Honestamente, foi um dia que esteve perto da perfeição para nós. Houve um pequeno problema que nos custou um par de segundos, mas estou contente. Vencer será difícil, o Ott Tänak esteve muito bem hoje. O 2.º lugar não está longe, tenho de acreditar", disse o hexacampeão do Mundo, piloto da Citroën.Entretanto, a organização retificou o tempo de Esapekka Lappi na classificativa de Góis 2. O finlandês foi claramente afetado pela intensa nuvem de pó levantada por Elfyn Evans (Ford), que tinha parado devido a um problema e entretanto regressou ao troço. No final dessa classificativa, Lappi considerou que era justo recuperar o tempo perdido e assim foi. Inicialmente, Lappi estava com uma marca de 13.10,1 minutos (15.º lugar na etapa), mas horas depois passou para 12.20,4 (8.º posto). Na geral, ocupa a 8.ª posição.