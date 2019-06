Tänak lidera mas parte pressionado para o último dia do Rali de Portugal

Ott Tänak terminou o segundo dia do Rali de Portugal na liderança da classificação geral, mas vai enfrentar o último dia de prova debaixo de grande pressão por parte dos perseguidores. Kris Meeke, colega de equipa na Toyota, está em 2.º lugar, a 4,3 segundos de Tänak, e Thierry Neuville é 3.º posicionado, a 9,2 segundos do líder.A ronda desta tarde pelas classificativas de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante trouxeram alguns problemas à Toyota. Tänak sentiu dificuldades no amortecedor frontal direito ao longo da tarde, tentou resolver o problema depois de Vieira do Minho, mas o amortecedor acabou por partir-se, como o próprio assumiu no final de Amarante 2. O estónio chegou mesmo a parar durante o troço, mas retomou a marcha e concluiu o trajeto.Kris Meeke saltou para a vice-liderança do rali após a especial de Cabeceiras de Basto 2, na sequência de problemas na suspensão do Yaris de Jari-Matti Latvala. O finlandês, de acordo com a Toyota, nem partiu para a classificativa de Amarante, sendo que regressou a Matosinhos e irá voltar amanhã à estrada.Com isto, Neuville subiu ao top 3 e está agora a menos de 10 segundos de Tänak, ao passo que Sébastien Ogier é 4.º classificado nesta altura, a 21 segundos de Tänak.Nota para o despiste de Gus Greensmith (Ford). O estreante britânico saiu de estrada durante a segunda passagem por Amarante, danificou parte da traseira do Fiesta WRC, mas tudo indica que irá regressar amanhã para o último dia de prova.Este contexto significa que o último dia do Rali de Portugal será recheado de emoções fortes, com menos de 10 segundos a separarem o trio da frente. Amanhã é dia de passar por Luilhas, por Montim e ainda por Fafe. A segunda passagem pelo troço de Fafe será em regime de Power-Stage, para encerrar o Rali de Portugal de forma perfeita, com o mítico salto!