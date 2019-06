Toyota ainda domina mas Latvala aproximou-se de Tänak

No final das três classificativas da manhã deste sábado, os três Toyotas conseguiram ganhar mais alguns segundos em relação a Sébastie Ogier e Thierry Neuville. Kris Meeke fez o melhor tempo em Vieira do Minho e Jari-Matti Latvala foi o mais rápido em Cabeceiras de Basto e em Amarante.Ott Tänak segue na liderança da classificação geral do Rali de Portugal, todavia a diferença em relação aos companheiros de equipa diminuiu e, ao final da manhã deste sábado, o estónio dispõe de 5,1 segundos sobre Latvala e 18,1 segundos sobre Meeke.Expectativa, agora, para perceber que tipo de estratégia Tommi Makinen irá definir para os seus pilotos: se Latvala irá ou não atacar Tänak, que está na luta pelo título de campeão do Mudo.A verdade é que Tänak teve problemas com o tubo do travão frontal (no lado esquerdo) na primeira especial, ao ponto de ter parado na estrada de ligação entre Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto para tentar solucionar o problema.Entre os Toyotas, nota para o facto de Latvala ter sido o único a escolher três pneus médios e dois duros para a parte da manhã, enquanto Meeke e Tänak levaram cinco médios.As especiais desta manhã ficaram ainda marcadas pelas intensas nuvens de pó levantadas pelos carros. Em Vieira do Minho, as máquinas do WRC partiram com 3 minutos de intervalo entre si, mas nas seguintes a organização dilatou a diferença de partida para 4 minutos.Atrás do top 3 seguem Neuville e Ogier, respetivamente a 5,3 e 7,2 segundos do top 3 e a 23,7 e 25,6 do líder da classificação geral.Segue-se, agora, um período de assistência na Exponor, em Matosinhos, antes dos pilotos partirem para as segundas passagens por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante.