«Vê os meus olhos? Estou quase a chorar»: Pai de Rovanperä emocionado no fim do Rali de Portugal

Harri Rovanperä estava impaciente à espera do filho no 'Media Zone' da Exponor. Kalle Rovanperä, o vencedor do Rali de Portugal, já chegou, o seu Toyota Yaris levou um banho de água, o piloto saiu do carro, cumprimentou o diretor de equipa Jari-Matti Latvala e ainda deu uma breve entrevista. E o pai continuava à espera, já com os olhos alagados de lágrimas.Muitas emoções também para o antigo piloto do Mundial de Ralis. "Completamente, não há muitas palavras que eu possa dizer. Ser o 1.º na estrada num rali de terra, especialmente aqui, é muito complicado. Na 6.ª feira correu muito bem e depois foi todo o fim-de-semana numa luta constante até acabar com vitória na Power Stage e no Rali. É incrível!", apontou, aos jornalistas portugueses. "Vê os meus olhos? Estou quase a chorar", atirou.Kalle, aos 21 anos, acaba de ganhar o terceiro rali consecutivo nesta temporada do Mundial de Ralis e tem 46 pontos de avanço sobre Thierry Neuville no campeonato. "Temos de ir rali a rali e no fim da época veremos. Ele tem de conduzir bem em todos os ralis e ainda é cedo para pensar nisso. Mas o futuro parece bom, absolutamente bom", disse o pai Harri.O jovem piloto voltou a demonstrar não só grande velocidade, controlo, perícia e inteligência como também parece passar completamente ao lado das expectativas que o rodeiam. Algo visível na serenidade que transmite enquanto conduz a alta velocidade e até no discurso. "Mentalmente ele é assim, não teve de aprender nada. Kalle é assim mesmo, sempre o foi toda a vida. Ele não tem nada para aprender sobre pressões, expectativas e como lidar com elas. Claro que os pilotos têm pressão, mas ele é muito focado sobre o que tem de fazer", explicou o pai.Harri Rovanperä não conseguiu ser campeão do Mundo de Ralis e venceu um único evento WRC, o rali da Suécia, em 2001, num Peugeot 206 WRC. Kalle, aos 21 anos, já tem cinco vitórias no bolso, três delas esta época e de forma consecutiva, e caminha a passos largos para se tornar campeão do Mundo.