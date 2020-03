WRC: Final do Rali do México antecipado devido ao coronavírus

O Rali do México, terceira prova do calendário do Mundial de Ralis de 2020, vai ter final antecipado. As classificativas agendadas para este domingo já não serão cumpridas, pelo que o evento vai concluir-se com a especial 21, após a qual haverá uma cerimónia do pódio.





A decisão foi tomada pelos organizadores do Rali do México, em conjunto com a FIA, e esta é justificada com a rápida propagação do coronavírus pelo Mundo e, particularmente, com as restrições de tráfego aéreo que começam a multiplicar-se entre os países afetados, pelo que a organização pretende assegurar o regresso a casa dos profissionais do Mundial de Ralis.Yves Matton, Diretor de Ralis da FIA, assegurou que a decisão foi unânime entre a organização, autoridades locais, promotor do WRC e FIA. "Estamos todos tristes que o rali tenha de ser prematuramente concluído devido à rápida evolução desta situação", disse.Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Governador de Guanajuato, a província onde decorre o Rali, garante que "Guanajuato continua sem qualquer caso confirmado de covid-19 e com todos os mecanismos de prevenção ativos".O WRC, no seu site oficial, explica que será atribuída a totalidade dos pontos em disputa neste Rali do México, uma vez que quando este terminar dentro de algumas horas estará cumprido mais de 75% do traçado total do evento.Devido à diferença horária entre o México e Portugal continental, essa derradeira classificativa da prova mexicana (Rock & Rally León) vai ser percorrida a partir das 01h26, de hoje para amanhã. Nesta altura, está a ser cumprida a 17.ª classificativa (Alfaro 2), sendo que após as primeiras 16 especiais é o francês Sébastien Ogier (Toyota) a seguir na frente, com 30,3 segundos de vantagem sobre Teemu Suninen (M-Sport Ford) e 36,3 sobre o campeão do Mundo Ott Tänak (Hyundai).Recorde-se que a realização do Rali do México chegou a causar alguma estranheza até entre os próprios pilotos. Sébastien Ogier, por exemplo, chegou a assumir antes do início da competição que "era estranho ir para a corrida quando o Mundo inteiro está numa situação crítica".