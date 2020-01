WRC: Ott Tänak é alvo a abater na nova época

O Mundial de ralis arranca hoje, em Monte Carlo, e o estónio Ott Tänak é o principal alvo a abater. O atual campeão do Mundo, que este ano trocou a Toyota pela Hyundai, terá a companhia do belga Thierry Neuville, outro candidato a lutar pelo título, e ainda do francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial.

A fabricante sul-coreana aposta forte na edição de 2020 e tem como objetivo juntar o título de pilotos ao de construtor, conquistado na temporada transata.

A Toyota também se renovou e apostou na contratação do francês Sébastien Ogier à Citroën, que decidiu abandonar o campeonato. Ogier terá o galês Elfyn Evans e o finlandês Kalle Rovanperä como colegas de equipa.

Com a desistência do Chile, o campeonato terá as mesmas 13 provas dos anos anteriores. O rali de Portugal decorre entre 21 e 24 de maio.