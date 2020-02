Son Heung-min do Tottenham guarda raro Ferrari LaFerrari

De vez em quando, cruzamo-nos com jogadores que não transparecem o bom gosto que têm por verdadeiras máquinas de assalto na estrada. Um dos mais improváveis é Son Heung-min, o avançado sul-coreano do Tottenham Hotspurs. Com um salário semanal a rondar os 131 mil euros, o jogador tem mostrado saber usar o dinheiro para comprar "brinquedos" que muitos dos seus camaradas em campo apenas sonham ter, adianta o 'Aquela Máquina'.